“Milei es vagoneta”

Por estos días desde la izquierda marxista se ha criticado a Javier Milei por “vagoneta”, por no participar en las comisiones del Congreso y no asistir a sesiones.

Una crítica que lleva a preguntarnos por qué puede ser importante para los trabajadores que el diputado anarco-capitalista participe en las discusiones y votaciones parlamentarias. Para responder, recordemos que Milei tiene como objetivo fortalecer y expandir a la corriente política e ideológica más reaccionaria actuando hoy en Argentina. Por lo cual, que lo haga asistiendo, o no asistiendo, a las sesiones parlamentarias, tiene una importancia muy secundaria (por no decir nula). ¿O es que alguien puede pensar, desde una perspectiva marxista, que los “aportes” de este energúmeno ultraderechista pueden favorecer en algo a la clase obrera, o las masas de desocupados? ¿Acaso las beneficiaría una ley para dar rienda suelta al comercio de órganos? ¿O un patronato para que los que no quieren ser explotados puedan morir de hambre en paz? En definitiva, ¿qué sentido tiene criticarlo porque en el Congreso no trabaja lo suficiente a favor de la mugre reaccionaria que encarna y defiende?

En todo esto no debería olvidarse que el Parlamento es una institución del Estado capitalista. La crítica marxista es a su rol y naturaleza de clase. No tiene que ver con que los representantes parlamentarios de los partidos burgueses trabajen mucho o poco. Las críticas del moralismo pequeñoburgués (“tal diputado es trabajador, tal otro es vagoneta”, etcétera) embotan las conciencias y confunden. No hay que perder la brújula del análisis de clase.