El trotskismo y la autodeterminación nacional

En notas anteriores (aquí, aquí) critiqué argumentos de la izquierda para negar el apoyo a la resistencia ucraniana contra la invasión rusa. En esta entrada examino otro argumento, que esta vez encuentro en publicaciones trotskistas. En esencia, dice que la autodeterminación nacional es imposible en la era del imperialismo, y que, en consecuencia, da lo mismo que Ucrania esté ocupada por Rusia, o no lo esté, ya que en cualquiera de esas alternativas sería una colonia, de Rusia o del FMI y Washington. En otros términos, la lucha sería “al divino botón”, ya que Ucrania no dejaría de ser una marioneta de las potencias y del capital financiero. Una concepción que se particulariza en la consigna “guerra a la guerra” (un llamado a que los ucranianos dejen de luchar); o en la crítica a los ucranianos por aceptar y pedir armamento a Occidente.

Origen en Trotsky

Como nos lo recuerdan por estos días algunos trotskistas, ese enfoque fue adelantado por Trotsky a causa de la guerra, de 1939-1940, entre Finlandia y la URSS. En “Balance de los eventos fineses”, de 1940, escribió:

“Bajo las condiciones de la guerra mundial, enfocar la cuestión del destino de los pequeños estados desde el punto de vista de ‘la independencia nacional’, ‘neutralidad’, etcétera, es permanecer en la esfera de la mitología imperialista. La lucha involucra la dominación mundial. La cuestión de la existencia de la URSS se resolverá de paso. (…) En la medida en que están concernidos los Estados pequeños y de segundo orden, ya hoy son marionetas en las manos de los grandes poderes. La única libertad que retienen, y esto solo en un grado limitado, es la libertad de elegir entre sus dueños” (énfasis mío).

Más adelante: “Factores secundarios como la independencia nacional de Finlandia o Noruega, la defensa de la democracia, etcétera, aunque importantes en sí mismos, ahora están entrelazados en la lucha de fuerzas mundiales infinitamente más poderosas y están completamente subordinados a ellas. Debemos restar estos factores secundarios y determinar nuestra política de acuerdo con estos factores básicos” (énfasis mío). Cita luego un pasaje del Programa de la Cuarta Internacional: “La idea de la defensa nacional, especialmente si coincide con la idea de la democracia, puede más fácilmente ser utilizada para engañar a los trabajadores de los países pequeños y neutrales”. También defiende la sovietización forzosa de Georgia, en 1921, por Rusia soviética, por las necesidades de “autodefensa del Estado obrero rodeado por enemigos”, aunque violara los principios de la autodeterminación nacional.

Esta última consideración encaja en la idea, que analicé en notas anteriores, de que la autodeterminación de Ucrania debe sacrificarse para fortalecer a países y regímenes que se oponen a Washington y la OTAN. Lo que destaco ahora es el argumento que dice que “las libertades democráticas y la autodeterminación nacional pasan a un segundo plano porque el escenario está dominado por las grandes potencias”. De esta forma pasan a segundo plano, o ningunean la lucha de los ucranianos por su independencia nacional. Incluso la tesis de que ya se habría iniciado la tercera guerra mundial apunta a lo mismo: la independencia de Ucrania no tiene relevancia porque se trata de un enfrentamiento gigantesco entre los poderes imperialistas. ¿Qué importancia tiene, en este marco, el destino de algunos pueblos menores?

Obsérvese también que el argumento se extiende fácilmente a toda lucha por las libertades democráticas. Por ejemplo, si la Comisión de DDHH de la ONU, presidida por Michelle Bachelet, redacta un informe sobre la violación de las libertades democráticas en Venezuela nuestro trotskista dirá (como efectivamente lo dijo) que es una denuncia “funcional al imperialismo”. Algo así como qué importan las libertades democráticas y los destinos de pequeños países al lado de las gigantescas fuerzas que se disputan el dominio del mundo. Curiosamente, vuelven, tal vez sin plena conciencia, al argumento de los oportunistas y los stalinistas, de que “lo importante es el alineamiento geopolítico de las fuerzas”. ¿La conciencia socialista e internacionalista? ¿La lucha de clases? Minucias, estamos en “la alta política”.

Una postura contradictoria

A pesar de su afirmación de que la autodeterminación nacional es imposible en un mundo dominado por el capitalismo imperialista, Trotsky admitió, aunque en otros escritos, que la pelea de un país oprimido por la independencia nacional tiene un contenido positivo. Por ejemplo, en una entrevista que concedió al argentino Mateo Fossa, en 1938, sostuvo que si ocurriera un conflicto militar entre Brasil y Gran Bretaña “estaré de parte de Brasil ‘fascista’ contra la Inglaterra democrática”. También: “Si… triunfara Brasil, daría un poderoso impulso a la conciencia nacional y democrática del país y llevaría al derrocamiento de la dictadura de Vargas [al pasar, Getúlio Vargas impulsó el nacionalismo económico; y su gobierno estaba lejos de ser una “marioneta” de algún imperialismo].

Sea como fuere, aquí la lucha contra la ocupación militar de una potencia -que pondría “otro fascista” en el gobierno y “duplicaría las cadenas de Brasil”- es presentada como legítima. Y de hecho establece una diferencia entre un país formalmente independiente (Varga fue elegido en elecciones) y un país colonizado y al que le imponen un gobierno (como ocurriría, según el mismo Trotsky, en una ocupación militar británica de Brasil). Pero esto es contradictorio con la tesis “la autodeterminación nacional es imposible dado el dominio imperialista”. Una contradicción que también encontramos en los grupos trotskistas que defienden el derecho a la autodeterminación –por ejemplo, de Cataluña- y dicen que, ocurra lo que ocurra, todo país atrasado está condenado a ser colonia de alguna potencia, en tanto subsista el capitalismo.

Un enfoque muy distinto en Lenin

La idea de que la autodeterminación nacional es imposible en la era del imperialismo monopólico constituyó el argumento principal de Rosa Luxemburgo y otros marxistas para negar la validez de la lucha, en el capitalismo, por la autodeterminación nacional. Es que si esta era imposible, ¿para qué pelear por ella? Una conclusión coherente con la premisa. Por eso Lenin, en crítica a esta posición, enfatizó que, a diferencia de lo que decía Rosa Luxemburgo, la autodeterminación nacional sí es realizable. Escribe: “… el solo ejemplo de la separación de Noruega de Suecia en 1905 basta para refutar la “irrealizabilidad” [de la autodeterminación]. Explica entonces la diferencia entre medidas irrealizables en el capitalismo, como “los bonos de trabajo o la abolición de las crisis”, y demandas democráticas como la autodeterminación. “Es completamente equivocado que [el bono de trabajo o supresión de las crisis] sea irrealizable de la misma manera que la autodeterminación” (“La revolución socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación”, abril 1916). Lo cual no niega que, en la etapa imperialista, “todas las reivindicaciones básicas de la democracia son ‘realizables’ de modo incompleto, desfigurado y a título de rara excepción”. Pero de ello no se debería deducir que no tienen importancia, y que los socialistas deben renunciar a ellas.

En “Sobre la caricatura del marxismo” (escrito entre agosto y octubre de 1916”) vuelve sobre el asunto: “Noruega ‘realizó’ el supuestamente irrealizable derecho de autodeterminación en 1905, en la época del más desenfrenado imperialismo. Por ello, hablar de su carácter ‘irrealizable’ no es sólo absurdo teóricamente, sino ridículo” (énfasis mío). Y luego: “La independencia de Noruega «se realizó» en 1905 sólo políticamente. No se proponía tocar, ni podía hacerlo, la dependencia económica. De ello precisamente hablan nuestras tesis. En ellas señalamos que la autodeterminación afecta sólo a la política, por lo que es equivocado plantear siquiera la cuestión de la imposibilidad de hacerla realidad desde el punto de vista económico”.

Para terminar: pueden verse las dos posiciones. Personalmente, estoy de acuerdo con la de Lenin. Sostengo que negar las luchas por las libertades democráticas, y entre ellas, por el derecho a la autodeterminación, es un grave error de la izquierda. No es verdad que no se puedan conseguir libertades democráticas porque ahora estamos en la etapa “senil y en descomposición del capitalismo”. ¿Acaso derechos como el divorcio, el matrimonio igualitario, antes el voto femenino, antes el derecho a la organización sindical, para citar solo algunos, no se consiguieron “bajo el dominio del imperialismo monopolista”? Y lo mismo podemos decir de la independencia nacional. Por ejemplo, prácticamente todas las colonias africanas y asiáticas que había cuando Lenin escribió su folleto sobre el imperialismo, obtuvieron su independencia en la segunda posguerra. ¿Cómo se puede seguir afirmando que no hay posibilidad de lograr la independencia nacional “porque domina el imperialismo”? ¿Y cómo se puede decir que “da igual” que hayan accedido al status de países independientes porque “hagan lo que hagan seguirán siendo colonias hasta que se imponga el socialismo”? Además, si están convencidos de que la liberación nacional es imposible, ¿cómo explican los bandazos al más crudo nacionalismo, como ocurrió cuando el fogonazo del movimiento independentista catalán? ¿Qué coherencia tiene todo esto?

Lo más grave, sin embargo, y en relación a Ucrania, es que buena parte del trotskismo termina haciendo el juego a los stalinistas y a los nacionalistas “de izquierda”, defensores del aplastamiento nacional ucraniano. O sea, lo opuesto del mensaje liberador, subversivo, del marxismo y su llamado a la emancipación de los explotados y oprimidos.

