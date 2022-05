Capital constante, salarios y Economía vulgar

El objetivo de esta nota es precisar la diferencia entre el valor de una mercancía y el valor agregado por el trabajo empleado en la producción. Me motiva hacerlo una nota publicada en un periódico de izquierda, en la que se afirma que la empresa Mondelez, de la alimentación, puede pagar los salarios de sus obreros con lo que factura en solo un día. La relación salarios/valor del producto sería entonces un índice del elevado grado de explotación.

La denuncia es impactante, pero lamentablemente, desde el enfoque marxista, el asunto está mal planteado. El problema de fondo: la relación entre salario y valor del producto no indica nada sobre el grado de explotación del trabajo. Para entender por qué, recordemos que el valor de la mercancía está conformado por el valor del capital constante + el valor del capital variable + la plusvalía (el planteo en sustancia no cambia si trabajamos con precios de producción y tasa media de ganancia). El capital constante comprende capital circulante (materias primas, insumos auxiliares como puede ser la energía eléctrica, etcétera) y capital fijo (instalaciones, equipos y maquinarias).

Pues bien, para lo que nos ocupa es crucial el hecho de que los valores de los medios de producción consumidos en el proceso de producción son conservados por el obrero mediante su transferencia al producto final. El obrero no crea este valor, sino lo conserva y transfiere al producto final. El valor nuevo que sí adiciona con su trabajo equivale al capital variable (que se gasta en la fuerza de trabajo) y la plusvalía. Por eso la tasa de explotación está determinada por la relación plusvalía/capital variable, o lo que Marx llama tasa de plusvalía. El valor del capital constante transferido al producto final no juega rol alguno en la determinación de la tasa de plusvalía. Para verlo con un ejemplo, supongamos dos industrias, A y B. En A el valor del producto es 1000c + 50v + 50s = 1100. En B es 100c + 50v + 50s = 200. La tasa de plusvalía es igual en ambos sectores, aunque el valor del capital constante es 10 veces superior en A que en B. Es absurdo deducir de esto que el obrero de A sea más explotado que el de B.

Puede verse, además, que es un error decir que con el valor de A el capitalista puede pagar salarios por 1100 (o que el capitalista de B puede pagar salarios por 200). En ambos casos el salario (o sea, el equivalente al capital variable) es pagado con la mitad de la jornada laboral (tasa de plusvalía de 100%). La otra parte del valor agregado constituye la plusvalía. En cuanto al valor de los medios de producción transferido al producto final, debe destinarse a reponer el capital constante consumido. No hay manera de que el capitalista pueda destinarlo a salarios, a menos que reduzca la escala de la producción (pero en ese caso consume su capital constante).

Dualidad del trabajo

A fin de comprender lo anterior es necesario tener presente el doble carácter del trabajo: trabajo concreto, en tanto productor de valores de uso; y trabajo abstracto, en tanto generador de valor. El obrero solo puede agregar valor generando valores de uso, para lo cual aplica una modalidad específica de trabajo, y emplea medios de producción también específicos. En ese respecto, como productores de bienes de uso, los trabajos son concretos. Por eso, los obreros trasladan al producto final diferentes cantidades de valor del capital constante, siempre según las especificidades de sus trabajos concretos. Así, el obrero que talla un diamante traslada más valor al producto final que el obrero que fabrica telas de algodón. Aquí lo que cuenta es el trabajo en tanto concreto. Sin embargo, en cuanto trabajo social general, esto es, como gasto de fuerza de trabajo humana, el obrero agrega nuevo valor a los valores del capital constante, sea el contenido en el diamante en bruto o en el algodón. De ahí la dualidad del resultado: al mismo tiempo que genera nuevo valor el trabajador conserva y transfiere el valor de los medios de producción consumidos al producto final. Pero esto es imposible de entender si se considera que el salario se paga con la parte del valor del producto que repone el capital constante. Esto último es un verdadero disparate (para una discusión sobre la distinción entre trabajo abstracto y concreto, véase aquí y siguientes; también la crítica de Marx a “la última hora de Senior”, en el tomo 1 de El capital).

En lugar de El capital, Economía vulgar

Valor de uso y valor; trabajo abstracto y concreto; capital constante y variable; tasa de plusvalía. Conceptos básicos. ¿Cómo es posible que periódicos que se dicen marxistas no sean capaces de aclarar a los obreros, a la militancia y a los activistas, estas cuestiones básicas? No solo no las aclaran, sino que afianzan y consagran el error. Y lo que no deja de ser irónico: no pueden distinguir entre capital constante y valor agregado, pero prometen desnudar los males del capitalismo examinando los libros contables de las empresas (aquí). Provoca risa por lo extravagante.

En fin, esta gente recuerda a aquellos socialistas que, al decir de Engels, basaban su socialismo “en las doctrinas de la Economía vulgar de la peor calidad” y en “trivialidades tristemente vulgares”. Vulgaridades que en Argentina se multiplican de la mano del nacionalismo burgués reformista (a lo Máximo Kirchner y Axel Kicillof). En todo caso, ¿a qué le llaman ciencia? ¿Qué entienden por crítica científica? Y si no están de acuerdo con la teoría de Marx, ¿por qué no lo dicen y presentan sus posiciones? Sería intelectualmente honesto, y aclararía las diferencias.

